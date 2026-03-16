Cross country, buona la prima prova per Rodella e Buonamano

Si è svolta questo fine settimana la prima prova del campionato italiano cross country a Pordenone denominata Artugna Race. Al via oltre 60 equipaggi in una giornata di maltempo che ha reso ancora piu impegnativa la competizione. Alla partenza anche le Ladies Dakar con la Suzuki di RPM Garage Racing Team, Serena Rodella e Monica Buonamano, che hanno chiuso la gara a metà classifica al loro debutto. Appuntamento a metà maggio in Sardegna.