Cross country, buona la prima prova per Rodella e Buonamano

Si è svolta questo fine settimana la prima prova del campionato italiano cross country a Pordenone denominata Artugna Race. Al via oltre 60 equipaggi in una giornata di maltempo che ha reso ancora piu impegnativa la competizione. Alla partenza anche le Ladies Dakar con la Suzuki di RPM Garage Racing Team, Serena Rodella e Monica Buonamano, che hanno chiuso la gara a metà classifica al loro debutto. Appuntamento a metà maggio in Sardegna.
In Breve
giovedì 12 marzo
martedì 10 marzo
lunedì 09 marzo
sabato 07 marzo
giovedì 05 marzo
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
domenica 01 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Da Haydn a Beethoven, nuovo concerto per Accademia Perosi: a Biella arriva il Motus Quartet
Tre compositori, tre epoche, una sola tensione ininterrotta: è questo il disegno che il Motus...