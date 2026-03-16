CGIL Biella, Roberto Panella è il nuovo segretario generale della funzione pubblica

Roberto Panella è il nuovo segretario generale della funzione pubblica della CGIL. Panella è stato eletto nel corso dell'ultima assemblea generale, con 20 voti favorevoli su 21 e con un astenuto. Panella andrà quindi a sostituire Cristina Martiner, appena eletta segretaria generale della Camera del Lavoro di Biella.

"È un grande onore rappresentare i lavoratori dei servizi pubblici e del pubblico impiego - spiega Panella, in CGIL dal 2021 - che tutti i giorni erogano servizi ai cittadini e tutelano i diritti essenziali delle persone. Questo proprio a partire dal diritto alla sanità pubblica, mai come in questo momento sotto pressione. Nella funzione pubblica rientrano anche tutti i lavoratori del terzo settore che danno ai cittadini servizi importantissimi: nelle case di riposo e nelle strutture per persone disabili, che vivono un momento particolarmente difficile per la carenza di personale qualificato. In questi cinque anni di lavoro mi sono occupato dei lavoratori degli enti locali e della sanità, oltre che dei lavoratori delle agenzie di somministrazione e gli occasionali in ritenuta d'acconto".