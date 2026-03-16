Cossato, prorogata la scadenza del bando per le utenze domestiche

L'amministrazione comunale di Cossato ha scelto di prorogare la scadenza del bando relativo alle utenze domestiche fino alle 12 del 31 marzo.

Previo appuntamento telefonico (ai numeri: 0159893510 / 0159893507) è possibile presentare istanza per la concessione del contributo a sostegno dei rincari energetici dell'anno 2025. Il bando e il modulo per la presentazione dell’istanza sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente nella sezione “Notizie” o nell’area tematica “Servizi Sociali” oppure ritirabili direttamente presso gli uffici comunali di Villa Ranzoni, in via Ranzoni 24. I moduli di istruzioni e richiesta restano invariati.