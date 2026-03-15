Calcio giovanile, bella prova per l'Under 19 della Biellese a Sanremo

Una delle trasferte più emozionanti della stagione per i ragazzi dell'Under 19 della Biellese, scesa in campo nei giorni scorsi a Sanremo per la 25ª giornata del Campionato Juniores Nazionale.

Per i bianconeri di mister Luca Colombara è arrivata la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi contro Valenzana Mado, NovaRomentin e Cairese, oltre a essere il quinto risultato utile di fila. A segno oggi Caramori, Bellato (doppietta), Salerno e Sulaj.

Una curiosità: nelle ultime due partite i bianconeri hanno realizzato complessivamente nove reti.