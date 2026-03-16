Primavera a Vigliano, al via il nuovo calendario di escursioni sul territorio

Anche quest'anno, con l'arrivo della bella stagione, il comune di Vigliano Biellese rinnova l’appuntamento con la natura, il territorio e la valorizzazione del patrimonio ambientale attraverso l’iniziativa “Escursioni di Primavera”: un nuovo ciclo di camminate guidate per esplorare il nostro territorio, a partire dal primo appuntamento previsto per sabato 28 marzo.

Si tratta di un progetto che intende dare continuità al grande riscontro di partecipazione e all'entusiasmo registrati durante l'edizione autunnale: il successo dei mesi scorsi ha infatti confermato il profondo legame della cittadinanza con il proprio territorio, spingendo l'amministrazione a proporre un nuovo calendario di camminate guidate per riscoprire insieme, passo dopo passo, la ricchezza e la varietà dei nostri scenari naturali, offrendo nuove occasioni per stare insieme all'aria aperta e apprezzare la bellezza dei paesaggi in fiore.

Calendario delle Escursioni 2026

Il programma prevede quattro appuntamenti guidati da Pietro Ostano, guida escursionistica ambientale:

Sabato 28 Marzo 2026: Escursione nel territorio di Vigliano, tra i suggestivi paesaggi primaverili.

Escursione nel territorio di Vigliano, tra i suggestivi paesaggi primaverili. Sabato 4 Aprile 2026: Escursione nella Baraggia Biellese.

Escursione nella Baraggia Biellese. Domenica 26 Aprile 2026 : "Giro dell'acqua", percorso lungo il Cervo, Villaggio Trossi e Canale Mosca.

: "Giro dell'acqua", percorso lungo il Cervo, Villaggio Trossi e Canale Mosca. Sabato 16 Maggio 2026: Giro ad anello Vigliano/Chiavazza/Malpenga.

Dettagli Organizzativi

• Orari: il ritrovo è fissato alle 9 con partenza alle 9.30.

• Rientro: previsto intorno alle 12.30 - 13, con un piccolo ristoro conclusivo.

• Partecipazione: l'iniziativa è totalmente gratuita, con prenotazione obbligatoria.

• Tutte le camminate si svolgono a ritmo tranquillo, su fondo misto ma sempre accessibile, senza dislivelli significativi, adatte anche a chi ha poca esperienza escursionistica.



Modalità di Iscrizione

A causa dei posti limitati per ragioni organizzative, la partecipazione è riservata esclusivamente ai soggetti prenotati al numero 340/2551225 mentre l'esatta ubicazione del punto di ritrovo verrà comunicata telefonicamente al momento dell'iscrizione.