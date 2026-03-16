Sandigliano, l'onestà ancora protagonista: trova cellulare con contanti e lo restituisce

Sembra che il territorio biellese stia vivendo una vera e propria “stagione dell’onestà”. Dopo il recente e mediatico episodio che ha visto un giovane restituire un portafoglio colmo di denaro, un altro esempio di altissimo senso civico giunge oggi da Sandigliano.

Protagonista della vicenda è un cittadino di 58 anni che, nella giornata del 14 marzo, ha rinvenuto un telefono cellulare smarrito tra le vie di Biella. La particolarità del ritrovamento risiedeva nella cover dello smartphone, dove erano stati inseriti con cura del denaro in contante. Senza alcuna esitazione, l'uomo si è presentato presso la Stazione Carabinieri di Biella per consegnare quanto rinvenuto, permettendo l'immediata attivazione delle procedure di rintraccio.

Grazie alla tempestività della segnalazione, il legittimo proprietario è stato individuato in poche ore: si tratta di un uomo, residente a Ronco Biellese, 72 enne. Il cittadino ha potuto così rientrare in possesso del proprio dispositivo e del denaro in esso contenuto nella stessa giornata dello smarrimento.

Questo secondo episodio in pochi giorni sottolinea una rete sociale solida e un profondo rispetto per la legalità che caratterizza la nostra provincia. Gesti come quello del cittadino di Sandigliano, seppur dovrebbero rappresentare la normalità, meritano di essere evidenziati per il valore educativo che portano con sé, rafforzando il legame di fiducia tra i membri della comunità.