Alpini, numeri di iscritti e costi di gestione: incontro a Sordevolo con i gruppi della Valle Elvo

Nella serata di sabato 14 marzo gli Alpini di Sordevolo hanno organizzato un incontro con cena invitando i gruppi della Valle Elvo, al fine di potersi confrontare sulle problematiche quotidianamente relative alla gestione economica e strutturale. Presenti all'incontro i gruppi di Netro, Sala, Occhieppo Superiore, Graglia, Muzzano, Camburzano, Mongrando, Pollone.

Molte sono state le argomentazioni trattate: dall'aspetto economico legato ai costi di gestione sempre maggiori da sostenere, alle fonti di entrata sempre più basse ma fondamentali per la prosecuzione della vita dei gruppi dediti come sempre nel portare supporto all'interno dei propri paesi di appartenenza. Altri punti hanno trattato il numero di iscritti ed in particolare di coloro che attualmente vengono definiti "Alpini dormienti", la possibilità di unirsi nella ricerca della riduzione dei costi di gestione mantenendo comunque sempre la propria identità. Fondamentali sono stati i vari punti di vista ed in particolare la forte volontà comune di trovare in modo unito soluzioni realistiche per affrontare in modo sostenibile la vita dei gruppi.

La serata si è conclusa con l'obiettivo di fissare un nuovo incontro nei prossimi mesi.