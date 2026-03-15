Lotta ad armi pari ma la Scuola Pallavolo Biellese cede alla capolista

Sfida intensa e spettacolare per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La Ilario Ormezzano Sai SPB lotta a viso aperto contro la capolista del girone di Serie C, ma Val Chisone riesce comunque ad espugnare 3-1 il PalaPajetta blindando la vetta. Gli arancioblù rimangono secondi, la striscia positiva si ferma a 12 vittorie consecutive.

Coach Milo Zanardo commenta così: “Siamo partiti troppo contratti nel primo set e loro ne hanno approfittato, ci aggredito da subito e non ci hanno permesso di giocare. Dal secondo in poi è stata una vera e propria battaglia: abbiamo lottato e ci siamo sfidati a viso aperto. In generale è mancato il nostro contrattacco, abbiamo difeso molto ma non abbiamo finalizzato nei momenti importanti dei set. Prendiamo ciò che di positivo si è apprezzato in questo match e da lì ripartiamo, così come continueremo a lavorare sulle cose che sono mancate. Conoscevamo il valore dell’avversario, che ha dimostrato di meritareil primo posto in classifica: complimenti a Val Chisone. Noi adesso pensiamo al nostro percorso, testa alla prossima gara!”.

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: “Devo dire che loro sono i più forti, meritano il primo posto. Hanno fatto la loro partita e si deve dare loro tutto il credito. Unico rammarico: non aver giocato una partita sui nostri livelli, o almeno quelli delle ultime prestazioni. Ringraziamo il numeroso pubblico che ci ha seguito. Ora testa bassa e lavorare. Cosa ci manca? Un po’ di grinta in più. Loro hanno vinto anche grazie a questo, mettendone anche troppa. Siamo giovani e dobbiamo abituarci a questi ritmi, contro avversarie complete e con tante soluzioni. Nessun dramma, sia chiaro. Puntiamo ancora ai playoff”.

SERIE C - 19a giornata

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB - Poliedra Sanità Pallavolo Val Chisone 1-3

(16-25/23-25/25-23/23-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 13, Sensi 19, Stragiotti, Antonov 9, Graziano 4, Maretti, Despaigne 24, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.