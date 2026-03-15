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Pallavolo | 15 marzo 2026, 15:00

Lotta ad armi pari ma la Scuola Pallavolo Biellese cede alla capolista

Lotta ad armi pari ma la Scuola Pallavolo Biellese cede alla capolista

Lotta ad armi pari ma la Scuola Pallavolo Biellese cede alla capolista

Sfida intensa e spettacolare per la prima squadra della  Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La Ilario Ormezzano Sai SPB lotta a viso aperto contro la capolista del girone di Serie C, ma Val Chisone riesce comunque ad espugnare 3-1 il PalaPajetta blindando la vetta. Gli arancioblù rimangono secondi, la striscia positiva si ferma a 12 vittorie consecutive.

Coach Milo Zanardo commenta così: “Siamo partiti troppo contratti nel primo set e loro ne hanno approfittato, ci aggredito da subito e non ci hanno permesso di giocare. Dal secondo in poi è stata una vera e propria battaglia: abbiamo lottato e ci siamo sfidati a viso aperto. In generale è mancato il nostro contrattacco, abbiamo difeso molto ma non abbiamo finalizzato nei momenti importanti dei set. Prendiamo ciò che di positivo si è apprezzato in questo match e da lì ripartiamo, così come continueremo a lavorare sulle cose che sono mancate. Conoscevamo il valore dell’avversario, che ha dimostrato di meritareil primo posto in classifica: complimenti a Val Chisone. Noi adesso pensiamo al nostro percorso, testa alla prossima gara!”.

Aggiunge il direttore sportivo Oscar Zaramella: “Devo dire che loro sono i più forti, meritano il primo posto. Hanno fatto la loro partita e si deve dare loro tutto il creditoUnico rammarico: non aver giocato una partita sui nostri livelli, o almeno quelli delle ultime prestazioni. Ringraziamo il numeroso pubblico che ci ha seguito. Ora testa bassa e lavorare. Cosa ci manca? Un po’ di grinta in più. Loro hanno vinto anche grazie a questo, mettendone anche troppa. Siamo giovani e dobbiamo abituarci a questi ritmi, contro avversarie complete e con tante soluzioni. Nessun dramma, sia chiaro. Puntiamo ancora ai playoff”.

SERIE C - 19a giornata

PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB - Poliedra Sanità Pallavolo Val Chisone 1-3

(16-25/23-25/25-23/23-25)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 4, Vicario, Agostini 13, Sensi 19, Stragiotti, Antonov 9, Graziano 4, Maretti, Despaigne 24, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.

c. s. SPB g. c.

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