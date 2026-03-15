Biella Rugby, niente impresa: vince Valorugby Emilia

Dopo oltre un mese di pausa Biella Rugby torna in campo atteso da una delle trasferte più impegnative del campionato sul campo di Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia e seconda forza della Serie A Elite. A Reggio Emilia il risultato finale premia i padroni di casa con il punteggio di 59-12, al termine di una partita indirizzata già nella prima frazione.

L’avvio è complicato per i gialloverdi, colpiti dopo appena due minuti dalla meta di Perez Caffè, ex Brc, che inaugura il tabellino. Valorugby mantiene da subito un ritmo molto alto e trova altre marcature prendendo rapidamente margine.

Biella non resta a guardare e al 15’ firma una delle azioni più spettacolari della partita. Dopo una maul avanzante, l’ovale esce verso la linea dei trequarti: Morel, con grande prontezza, prolunga il pallone con un colpo di testa che lo fa avanzare in area di meta dove Foglio Bonda arriva per primo a schiacciare. Cruciani trasforma e riporta i biellesi sotto nel punteggio.

I padroni di casa continuano però a spingere e allungano nuovamente mettendo a segno un totale di sei marcature nella prima frazione. Biella a tempo scaduto trova un’altra bella azione offensiva: da un calcio ben piazzato da Morel alla metà campo, nasce una touche alla bandierina seguita da una maul avanzante che supera la linea di meta con la marcatura del tallonatore Juan Manuel Ledesma.

La ripresa scorre su ritmi più bassi, con entrambe le squadre che faticano a mantenere l’intensità dei primi quaranta minuti. Negli ultimi venti minuti i padroni di casa tornano ad accelerare, complice anche la superiorità numerica dovuta alle sospensioni temporanee di due giocatori biellesi, e trovano altre tre mete che fissano il punteggio finale sul 59-12.

A fine gara il commento dell’head coach Alberto Benettin: “Ci aspettavamo onestamente di fare un pochino meglio. Siamo andati male in difesa e malissimo nell’uno contro uno, dove ci hanno quasi sempre distrutti. Cerchiamo di vedere anche le cose positive: in maul abbiamo lavorato bene e altrettanto abbiamo fatto nelle mischie chiuse. Ripartiamo da questo per lavorare bene in settimana ed affrontare al meglio Piacenza domenica prossima”.

Soladria Serie A Elite – 12^Giornata

Valorugby Emilia v Biella Rugby Club 59-12 (40-12)

Marcatori: p.t. 2’ m. Perez Caffe tr. Bianco (7-0), 6’ m. Resino tr. Bianco (14-0), 9’m. Silva (19-0), 15’ m. Foglio Bonda tr.Cruciani (19-7), 18’m.Schiabel tr. Bianco (26-7), 22’ m. Resino tr. Bianco (33-7), 28’ m. Ledesma (33-12), 37’ m. Bianco tr. Bianco (40-12); s.t. 66’ m. Dell’Acqua tr. Bianco (47-12), 74’ m. Nasove (52-12), 76’ m. Mussini tr. Bianco (59-12)

Valorugby Emilia: Farolini(41’ Hugo); Resino, Cuminetti (61’ Colombo), Schiabel (52-59’ Colombo), Pagnani; Bianco, Gherardi (47’ Bacchi); Sbrocco (53’ Mussini, Wagenpfeil (cap) (42’ Dell’Acqua), Esposito; Perez Caffe, Nasove; Rimpelli (53’ Rossi), Silva (47’ Taddei), Diaz (58’ Cruz). All. Violi

Biella Rugby Club: Ghelli; Nastaro, Foglio Bonda, Morel (40’Wentzel), Dapavo; Cruciani, Dabalà (53’ Loro); De Biaggio, Barilli (41’ Ledesma JB), Zucconi (51’ Mondin); Loretti (41’ Eschoyez), Gonella; Vecchia (41’ Pavesi), Ledesma JM (57’ Outtara), De Lise (cap) (57’ Zavallone). All.Benettin

Arb.: Pedezzi (Bresciai) AA1 Merli, AA2 Smusso Quarto Uomo: Selmi TMO: Bertelli

Cartellini: 24’ giallo a Ghelli, 40’ giallo a Nasove, 65’ giallo a Loro, 71’ giallo a Nastaro

Calciatori: Bianco (Valorugby) 7/9, Cruciani (Biella Rugby Club) 1/2

Note: pomeriggio di meteo variabile, circa 14°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 600.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Biella Rugby Club 0

Simecom Player of the Match: Federico Cuminetti (Valorugby)