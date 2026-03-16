Ucid Biella, una cena solidale in vista della Pasqua

E' tradizione di Ucid Biella avere diversi incontri di preparazione alla Santa Pasqua e al Santo Natale per un momento di forte spiritualità dove si ricordano le radici dei valori associativi e della vita cristiana.



“Quest’anno siamo lieto di dirvi che abbiamo la possibilità di ritornare a celebrare questo momento presso la Mensa del Pane Quotidiano in via Novara, dove i volontari al termine dell’incontro, per chi lo desidera, organizzeranno la consueta cena offerta libera il cui ricavato è a favore della mensa – si legge nella nota - Condividiamo questa iniziativa con il Movimento Cristiano Lavoratori che già è stato con noi nelle passate occasioni di questi momenti. La cena sarà un momento di solidarietà, fratellanza, e comunità”. L’incontro è in programma domani, martedì 17 marzo, alle 19, presso la mensa di via Novara. La cena è prevista alle 20. Per prenotazioni al numero 335.52 03 698 entro lunedì 16 marzo.



In questo momento difficile sulla scena globale, sarà sicuramente anche un momento di trasmissione di valori di fiducia e di pacificazione.