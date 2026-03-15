Calcio, tanti rinvii per maltempo: successi per Gaglianico e Valle Cervo, pari per Cossato

In attesa di conoscere il risultato finale di Biellese-Varazze, valevole per la Serie D e in programma alle 20.30 di questa sera, 15 marzo, al Pozzo Lamarmora, alcune formazioni della nostra provincia sono scese in campo ma nella maggior parte dei casi non si sono disputati gli incontri a causa del maltempo.

In Eccellenza, si registra solo il pareggio a reti bianche tra il Città di Cossato e l'Aygreville mentre è stata rinviato il match della Fulgor Chiavazzese Valdengo con il Settimo. Anche in Promozione il Ceversama non è potuto scendere in campo: si attende ora di conoscere la data di recupero con il Gravellona San Pietro. Identica sorte in Prima Categoria, dove è stata rimandata la gara casalinga tra Ponderano e Saint-Christophe.

Esultano, invece, la Valle Cervo Andorno (3-1 alla Mappanese) e il Gaglianico (3-1 nel derby con la Valle Elvo). Due successi che spingono entrambe le formazioni ai vertici del girone. Ko esterno per le Torri Biellesi, superate 2 a 0 dall'Ardor San Francesco Corio. In Seconda e Terza rinvii per Vigliano, Valdilana Biogliese, La Cervo, Lessona, Pollone e Valdilana Next Generation.



