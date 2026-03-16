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Basket | 16 marzo 2026, 09:20

Grande prestazione per il Teens Biella, Savigliano al tappetto al Pajetta

Grande prestazione per il Teens Biella, Savigliano al tappetto al Pajetta

Grande prestazione per il Teens Biella, Savigliano al tappetto al Pajetta

Partita dal sapore di playoff domenica sera al Pajetta. Di fronte Savigliano, seconda in classifica, e il Teens terzo in classifica. Ha la meglio la squadra biellese 76-71 che mostra letteralmente i muscoli e vince una partita davvero bella e di vero basket. Intensità altissima da una parte e dall’altra ma la difesa laniera, a tratti insuperabile, ha fatto la differenza, così come la coralità della truppa arancio-blù.

Trombetta a quota 26 punti, Immarcabile, JB Blair a quota 19, con azioni di classe purissima, gli 8 punti a testa degli altri  “biellesi” Zimonjic e Gagliano con giocate a tratti clamorose, i 6 punti di Cardani, i 6 del regista De Bartolomeo, sapiente orchestrale che nonostante non fosse al 100% ha contribuito in modo decisivo, i 3 di Leone, e la difesa, l’esperienza e la difesa arcigna di Tuninetto servono alla squadra laniera per rimanere soli al terzo posto con 2 punti di vantaggio su Arona, Biella Next e Chiavari.

Redazione g. c.

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