Grande prestazione per il Teens Biella, Savigliano al tappetto al Pajetta

Partita dal sapore di playoff domenica sera al Pajetta. Di fronte Savigliano, seconda in classifica, e il Teens terzo in classifica. Ha la meglio la squadra biellese 76-71 che mostra letteralmente i muscoli e vince una partita davvero bella e di vero basket. Intensità altissima da una parte e dall’altra ma la difesa laniera, a tratti insuperabile, ha fatto la differenza, così come la coralità della truppa arancio-blù.

Trombetta a quota 26 punti, Immarcabile, JB Blair a quota 19, con azioni di classe purissima, gli 8 punti a testa degli altri “biellesi” Zimonjic e Gagliano con giocate a tratti clamorose, i 6 punti di Cardani, i 6 del regista De Bartolomeo, sapiente orchestrale che nonostante non fosse al 100% ha contribuito in modo decisivo, i 3 di Leone, e la difesa, l’esperienza e la difesa arcigna di Tuninetto servono alla squadra laniera per rimanere soli al terzo posto con 2 punti di vantaggio su Arona, Biella Next e Chiavari.