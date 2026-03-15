Biella si conferma città dello sport, grande pubblico per i Top Events 2026 di ginnastica artistica FOTO

“Biella si conferma città dello sport”. A ribadirlo, con assoluta fermezza, l'assessore Giacomo Moscarola, al termine della seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di ginnastica artistica, in scena al Biella Forum nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 marzo.

È stato il secondo atto dei Top Events 2026, ovvero il pacchetto di nove eventi che comprende i campionati italiani, individuali e a squadre, dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla FGI tramite un management organizzativo, con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’A.S.D. Eurogymnica.

“La cornice di pubblico è stata davvero incredibile – sottolinea Moscarola – Da tempo non si vedevano così tanti spettatori sugli spalti. Solo per l'A1 si sono viste ben 3mila persone, provenienti in gran numero da fuori provincia e regione. È la riprova che il Biella Forum può diventare teatro di grandi eventi sportivi, culturali e musicali, oltre che bacino di attrazione per i visitatori”.