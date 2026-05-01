Due giovani fermano un’anziana: “Le sistemiamo lo zaino”, rubato un cellulare a Biella

Grave gesto a Biella, dove una donna di circa 80 anni è rimasta vittima di un furto nei pressi di piazza Curiel. Secondo le prime ricostruzioni, affidate ai militari dell’Arma, due giovani si sarebbero avvicinati all’anziana con la scusa di aiutarla a sistemare lo zaino che, a loro dire, le stava scivolando dalle spalle.

Un gesto apparentemente gentile che si è però rivelato un raggiro: approfittando della distrazione, infatti, i due sarebbero riusciti a sottrarle il cellulare custodito nello zaino, per poi allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i presunti responsabili. Le ricerche avviate nell’immediato non hanno però portato alcun esito positivo. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 30 aprile.