Biella, la Guardia di Finanza in visita nelle scuole FOTO

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella hanno organizzato un calendario di incontri, presso le Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado della provincia, per parlare di cultura della legalità economica ed illustrare la missione istituzionale del Corpo, nell’ambito di un progetto comune di “Educazione alla legalità economica”, che ha l’obiettivo di promuovere nei giovani l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento della convivenza civile basata sui valori della Costituzione, della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato a sviluppare, nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica, un programma di attività volte a diffondere tra gli alunni e gli studenti il tema della legalità, soprattutto in chiave economico-finanziaria, al fine di porli nelle condizioni di rendersi promotori e protagonisti del miglioramento della società in cui vivono.

L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, ai pericoli che si nascondono dietro al commercio ed all’acquisto di prodotti contraffatti e non sicuri, alla pirateria video-musicale e informatica e all’uso di sostanze stupefacenti. La progettualità ha coinvolto, tra il novembre 2025 e l’aprile 2026, circa 500 allievi-e di 23 classi degli

Istituti Comprensivi Statali “Biella II” e “San Francesco d’Assisi” e degli Istituti di Istruzione Superiore “Eugenio Bona” e “Giuseppe e Quintino Sella”, che hanno così potuto conoscere, attraverso semplici esempi concreti, tratti da episodi di vita quotidiana ed adattati di volta in volta all’età dell’uditorio, i danni provocati dall’evasione fiscale e dall’illecito utilizzo delle risorse pubbliche, i pericoli connessi al commercio ed all’acquisto di prodotti contraffatti e non sicuri, alla pirateria video-musicale e informatica, all’uso di sostanze stupefacenti, ma anche il delicato ruolo attribuito alla Guardia di Finanza ed i suoi molteplici compiti, quale Organo di polizia vicino a tutti i cittadini.

L’esposizione è stata curata da Ufficiali e Ispettori del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria e del Gruppo di Biella, coadiuvati da altri militari, tra i quali anche gli appartenenti alla Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Alagna Valsesia, che garantiscono, anche in questa provincia, la sicurezza degli abitanti e degli utenti della montagna e soccorrono le popolazioni colpite da disastri e calamità naturali, con l’aiuto dei loro addestratissimi cani, che hanno riscosso molto successo, grazie ad alcune dimostrazioni pratiche di abilità.

Al termine degli incontri, gli studenti hanno anche ricevuto in dono un simbolico ricordo, costituito da gadgets e materiale ludico appositamente realizzati dalla Guardia di Finanza, tra cui sono risultati particolarmente graditi, tra i più piccoli, i fumetti dedicati a Finzy, il giovane Grifone mascotte del Corpo, sempre coinvolto in avventurose missioni.