Carabinieri di Cavaglià incontrano gli studenti dell’Istituto Alberghiero Gae Aulenti: una lezione di legalità e consapevolezza

Una mattinata all'insegna del dialogo e della crescita civile quella trascorsa presso la sede di Cavaglià dell'Istituto di Istruzione Superiore "Gae Aulenti". Nell’ambito del progetto di formazione alla "Cultura della Legalità", i Carabinieri della locale Stazione hanno incontrato le classi dell’indirizzo alberghiero per un momento di confronto diretto sulle sfide sociali che coinvolgono le giovani generazioni.

L'incontro è stato condotto dal Comandante della Stazione, il Luogotenente Carica Speciale Mario Salvato, affiancato dal Maresciallo in sottordine, i quali hanno saputo instaurare sin da subito un clima di grande apertura e fiducia con gli studenti. L’intervento si è focalizzato su tematiche di stretta attualità e forte impatto giovanile: bullismo e cyberbullismo: come riconoscere le prevaricazioni e l'importanza di non restare indifferenti; sicurezza digitale: i rischi legati all'uso dei social network e l'impronta digitale; sostanze stupefacenti: le conseguenze legali e sulla salute derivanti dal consumo di droghe; educazione stradale: la responsabilità individuale per la sicurezza propria e altrui.

I ragazzi del "Gae Aulenti" hanno partecipato con estremo interesse, ponendo numerose domande e condividendo riflessioni personali. L'entusiasmo manifestato dagli studenti ha confermato quanto sia prezioso il contatto umano con le Istituzioni: i Carabinieri non sono stati percepiti solo come figure d'autorità, ma come punti di riferimento pronti all'ascolto e al supporto.

"Questi incontri sono fondamentali per gettare le basi di una convivenza civile e consapevole - ha commentato il Luogotenente C.S. Mario Salvato a margine dell'evento - Vedere ragazzi così attenti e partecipi ci stimola a proseguire con

determinazione in quest’opera di sensibilizzazione, volta a prevenire comportamenti a rischio e a promuovere il rispetto reciproco". L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola, volto a formare cittadini responsabili e consapevoli del valore della legalità nel quotidiano.