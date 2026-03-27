Pasqua con The Chosen: un evento speciale a Biella

In occasione della Settimana Santa, l’Associazione Seme di Luce di Biella propone un appuntamento speciale dedicato alla serie di successo The Chosen, che racconta in modo intenso e coinvolgente la vita di Gesù e dei suoi discepoli.

L’evento, dal titolo “Pasqua con The Chosen”, si terrà martedì 31 marzo 2026 alle ore 20:30, presso la sede dell’associazione in via Volpi 6 (2° piano) a Biella. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano vivere un momento di riflessione, condivisione e spiritualità nel cuore della Settimana Santa.

Gli organizzatori fanno sapere che l’evento si svolgerà esclusivamente in presenza e non sarà trasmesso in streaming, per favorire un’esperienza più raccolta e partecipata.