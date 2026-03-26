A Sandigliano si ricordano le Vittime Innocenti delle mafie

Il coordinamento provinciale di Avviso Pubblico propone per lunedì 30 marzo alle ore 17,30 la cerimonia dedicata alla memoria e dell'impegno in ricordo delle Vittime Innocenti delle mafie.

Un momento di riflessione che si inserisce nelle attività correlate alla Giornata nazionale tenutasi il 21 marzo a Torino (organizzata da Libera e da Avviso Pubblico), per rinnovare insieme il valore della memoria come strumento di responsabilità collettiva e di impegno concreto nella lotta contro tutte le mafie.

Questo appuntamento rappresenta il primo di una serie di momenti che la rete di Avviso Pubblico, di cui anche il Comune di Sandigliano fa parte, intende promuovere nel Biellese, con l'obiettivo di portare sempre più vicino alle Comunità locali il lavoro e l'impegno dell'Associazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia.