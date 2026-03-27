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Valle Cervo | 27 marzo 2026, 10:40

Andorno, grande partecipazione ad “Un cuore per Mimma”

Andorno, grande partecipazione ad “Un cuore per Mimma” (foto dalla pagina Facebook di Andorno News)

Andorno, grande partecipazione ad “Un cuore per Mimma” (foto dalla pagina Facebook di Andorno News)

Mercatino degli hobbisti, uova di Pasqua targate AIL Biella e presentazione delle attività dell’associazione sul territorio. È il programma dell’evento andato in scena domenica scorsa, 22 marzo, nei locali del Polivalente di Andorno Micca. A tracciare un bilancio il gruppo consiliare di maggioranza del Consiglio Comunale sui propri canali social: “Grande partecipazione ad ‘un cuore per Mimma’, organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con AIL Biella e con il patrocinio del Comune”.

g. c.

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