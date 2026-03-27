Andorno, grande partecipazione ad “Un cuore per Mimma”

Mercatino degli hobbisti, uova di Pasqua targate AIL Biella e presentazione delle attività dell’associazione sul territorio. È il programma dell’evento andato in scena domenica scorsa, 22 marzo, nei locali del Polivalente di Andorno Micca. A tracciare un bilancio il gruppo consiliare di maggioranza del Consiglio Comunale sui propri canali social: “Grande partecipazione ad ‘un cuore per Mimma’, organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con AIL Biella e con il patrocinio del Comune”.