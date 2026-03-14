Sci Club Oasi Zegna: 170 giovani sulle piste di Bielmonte FOTO

Bella giornata sulle piste di Bielmonte per lo Sci Club Oasi Zegna Bielmonte, che ha organizzato la terza giornata di selezione regionale Children con lo slalom speciale dedicato alla categoria Ragazzi (Under 14).

La pista, preparata in modo ottimale, ha consentito lo svolgimento di una gara regolare per 170 concorrenti, accompagnati da circa 60 allenatori e sostenuti lungo il tracciato da amici e parenti.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione: sponsor, atleti, allenatori, Icemont, giudici, guardiaporte, cronometristi, soccorso piste, volontari e quanti si sono prodigati per l’ottima riuscita dell’evento.

L’appuntamento sulle piste di Bielmonte è proseguito ieri con lo slalom gigante Ragazzi “Trofeo Falpi”.

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