Bocce, ad Aosta la Final Four del campionato

Sabato 2 maggio e domenica 3 nel bocciodromo “Giusto Grange” di Aosta si svolgerà, per la terza volta, la Final Four del campionato italiano di società di bocce. Nel 2020 vinse il Crc Gaglianico Botalla Formaggi, nel 2023 la Brb Aosta.

E proprio queste due squadre saranno opposte in una delle due semifinali, l'altra sarà: La Perosina Torino contro Chiavarese Genova. L'organizzazione è curata dalla società Aostana Zurich.

Difficile fare pronostici, vista l'importanza della posta in palio. La Brb Ivrea ha dalla sua il record degli scudetti vinti, ben 12 ed ha dominato il campionato. La Perosina seconda classificata detiene il titolo di campione d'Europa. La Chiavarese, lo scorso anno a Biella ha dovuto inchinarsi alla Brb Ivrea in finale dopo aver superato La Perosina.

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi, dopo aver disputato un campionato in crescendo, arrivando ad un punto dal terzo posto, è reduce dal successo nella 73a Targa d'Oro Città di Alassio. La Final Four di Aosta sarà trasmessa in streaming su Topbocce.live, il canale ufficiale della Federazione Italiana Bocce.

Il programma

Sabato 2 maggio ore 14.30

Semifinale 1 tra Brb Ivrea-Crc Gaglianico

Semifinale 2 tra La Perosina-Chiavarese

Finale: domenica 3 maggio dalle ore 14.30

Il patron del Crc Gaglianico, Sandro Bonino, offrirà a tutti gli appassionati biellesi che si recheranno a tifare la squadra ad Aosta, una maglia celebrativa.