Miagliano apripista in Piemonte nel campo dell’edilizia sociale

Il comune di Miagliano si conferma un’amministrazione capace di cogliere tempestivamente le opportunità offerte dal cambiamento normativo e di tradurle in azioni concrete. A pochi giorni dall’entrata in vigore della Legge regionale 3 dicembre 2025, n. 19 – che ha introdotto l’articolo 21 bis nella L.r. 3/2010 in materia di edilizia sociale – l’amministrazione comunale ha avviato un lavoro immediato di analisi e progettazione, definendo una proposta pienamente conforme alla nuova disciplina.

La norma consente ai comuni di valorizzare parte del patrimonio di edilizia sociale attraverso progetti temporanei a canone sostenibile, reinvestendo i proventi nella manutenzione degli alloggi. Miagliano ha scelto di attivarsi senza attendere ulteriori indirizzi, predisponendo in tempi rapidissimi un progetto strutturato poi approvato da delibera di giunta comunale, che sono stati trasmessi alla Regione Piemonte, come previsto dall’iter istruttorio.

Con questa iniziativa Miagliano è, di fatto, il primo comune in Piemonte ad aver avviato concretamente l’applicazione dell’articolo 21 bis, portando a compimento la fase amministrativa di propria competenza. “Abbiamo scelto di non limitarci a prendere atto della nuova legge ma di usarla subito come strumento operativo - dichiara il sindaco Alessandro Mognaz - Il progetto è stato approvato e inviato alla Regione: ora attendiamo la valutazione e confidiamo in un esito favorevole da parte della giunta regionale. Miagliano dimostra ancora una volta che anche un piccolo comune può muoversi con rapidità, visione e capacità progettuale”.

L’amministrazione comunale, ultimato il proprio percorso, attende ora la deliberazione regionale, auspicando una rapida approvazione che consentirà di avviare una gestione più sostenibile e di rafforzare la tutela del patrimonio pubblico.