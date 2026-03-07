 / CRONACA

Scontro tra auto in Valle Elvo e Andorno Micca

Sul posto Carabinieri e Polizia Stradale.

Scontro tra auto in Valle Elvo e Andorno Micca (foto di repertorio)

Ancora incidenti stradali nella provincia di Biella. Sono avvenuti nella giornata di ieri, 6 marzo, tra i comuni di Graglia e Muzzano e lungo la SP 100, nel territorio di Andorno Micca. In entrambi i casi sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi di rito. 

g. c.

