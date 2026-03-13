Biella, auto nel mirino dei vandali: righe a portiera e cofano FOTO

Amara sorpresa per un cittadino. Nella notte appena trascorsa, a Biella, un'auto è stata presa di mira da ignoti. “È successo in un parcheggio di via Piemonte – riporta con delusione il proprietario - Nello specifico, hanno rigato la portiera sinistra vicino al lato guida, assieme al cofano. I danni sono piuttosto gravi. Non capisco le ragioni di questo atto. Ho già avvisato le forze dell'ordine e se qualcuno avesse visto o notato qualcosa non esiti a contattarle”.