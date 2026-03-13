 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 13 marzo 2026, 13:00

Cossato, chiude di nuovo al traffico la Galleria Volpe

La misura sarà in vigore dal 16 al 27 marzo.

Cossato, chiude di nuovo al traffico la Galleria Volpe (foto di repertorio)

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della Galleria ‘Volpe’, all’altezza del km 14,150 della strada statale 232Var “Panoramica Zegna” a Cossato, in provincia di Biella.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per i tecnici impegnati nelle attività, la galleria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni da lunedì 16 marzo a venerdì 27 marzo. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete locale alternativa tramite apposita segnaletica di indicazione.

 

 

Redazione g. c.

