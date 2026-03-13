Cossato, chiude di nuovo al traffico la Galleria Volpe

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della Galleria ‘Volpe’, all’altezza del km 14,150 della strada statale 232Var “Panoramica Zegna” a Cossato, in provincia di Biella.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per i tecnici impegnati nelle attività, la galleria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni da lunedì 16 marzo a venerdì 27 marzo. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla rete locale alternativa tramite apposita segnaletica di indicazione.