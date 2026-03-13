 / Running e Trail

Vigliano, 1.096 euro donati alla Casa Rifugio grazie alla camminata dell'8 marzo

1.096 euro: è la somma donata alla Casa Rifugio per donne vittime di violenza di genere, grazie alla camminata benefica di domenica 8 marzo, organizzata dal comune di Vigliano Biellese con le associazioni Podistica e Pro Loco, il patrocinio della Consigliera di Parità della Provincia di Biella e il sostegno delle associazioni Non sei sola, Vocididonne e Donne Nuove.

Si esprime con soddisfazione il sindaco Cristina Vazzoler: "Ringrazio tutti i partecipanti (circa 300 ndr) alla camminata e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, che ha potuto contare anche su un bel sole primaverile. Questa passeggiata, per Vigliano ormai una piacevole tradizione, è un’occasione che cogliamo per riflettere sulle conquiste delle donne in termini di diritti nel corso del Novecento: nel 2026 celebriamo gli ottanta anni del voto alle donne ma ricordiamo che solo dal 1981 è stato cancellato il cosiddetto 'delitto d’onore' e la legge sullo stalking e contro il femminicidio è datata 2013! Ancora un grande cammino ci aspetta per una parità reale in termini salariali, ad esempio, e per superare quelle discriminazioni spesso silenti, che fanno parte purtroppo di un retaggio educativo che nella nostra società è ancora presente. Abbiamo voluto sostenere attivamente la Casa Rifugio per le donne che hanno subito violenza, riconoscendone il ruolo fondamentale sul nostro territorio, quale presidio e punto di riferimento che ha consentito l’emersione di molti casi di abusi domestici offrendo alloggio, supporto psicologico, legale e sociale. La donazione, a conclusione della nostra camminata, rappresenta una degna conclusione del nostro otto marzo: 'La vita corre… noi camminiamo insieme', donne e uomini, contro la violenza".

Redazione g. c.

