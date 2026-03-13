Benna, la Protezione Civile entra a scuola: incontro con gli alunni delle elementari

Una mattinata dedicata alla conoscenza della Protezione Civile quella che si è svolta alla scuola elementare di Benna, dove i volontari hanno incontrato gli alunni nell’ambito dell’iniziativa “La Protezione Civile a scuola”.

L’attività ha coinvolto tutte le classi dalla prima alla quinta, insieme ai docenti, con una mini-lezione pensata per far conoscere ai più giovani il ruolo e le attività svolte dalla Protezione Civile.

Durante l’incontro i volontari hanno spiegato ai bambini, attraverso slide e video, che cosa fa la Protezione Civile. Gli alunni hanno seguito con interesse la presentazione e hanno posto numerose domande.

La mattinata è proseguita con alcune dimostrazioni pratiche: i bambini hanno potuto vedere come funzionano le ricetrasmittenti utilizzate per le comunicazioni, provandole direttamente, e osservare da vicino un mezzo della Protezione Civile, con l’accensione dei lampeggianti e la relativa spiegazione.