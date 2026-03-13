Valdilana, prolungata fino al 2036 la contribuzione ai comuni fusi: sono 12 milioni in più

Valdilana potrà contare su risorse statali aggiuntive fino al 2036 grazie alla proroga della contribuzione straordinaria prevista per i comuni nati da fusione. Il comune biellese, istituito nel 2019 dall’unione degli ex comuni di Soprana, Mosso, Valle Mosso e Trivero, riceve ogni anno un contributo di 1.722.000 euro destinato proprio agli enti che hanno scelto di unificare le proprie amministrazioni. Inizialmente la normativa prevedeva l’erogazione del contributo per 10 anni. Con la legge di bilancio dello scorso anno la durata è stata estesa a 15 annualità e, con il decreto legge 31 dicembre 2025 n. 200, è arrivata un’ulteriore proroga di altri due anni, portando il totale a 17 annualità complessive.

Una decisione che garantisce quindi al comune di Valdilana risorse aggiuntive fino al 2036. “Significa portare sul nostro territorio circa 12 milioni di euro in più rispetto a quanto previsto dalla normativa del 2019 – spiega il sindaco Carli Mario – considerando i sette anni aggiuntivi di contributo da 1.722.000 euro ciascuno. Si tratta di un sostegno che complessivamente porterà a Valdilana oltre 29 milioni di euro in 17 anni, risorse che non avremmo mai potuto ottenere se non ci fossimo assunti la responsabilità di una nuova governance territoriale”.

Una scelta, ricorda il primo cittadino, condivisa dalla popolazione: ”Non va dimenticato che il percorso di fusione è stato avallato dai cittadini con il referendum del 2018. È stata una scelta innovativa dal punto di vista amministrativo, di prospettiva e visione del futuro, legata all’inevitabile questione del destino dei territori montani, costretti a far fronte all’inverno demografico ma anche al mantenimento dei servizi da un lato e alla gestione del territorio dall’altro. Oggi, la continuità dei finanziamenti conferma, ancora una volta, che la scelta di costruire insieme Valdilana è stata complessa e magari faticosa, ma continua a rappresentare una sfida importante contro l'indifferenza e un impegno a fronteggiare la realtà. Grazie alla fusione possiamo garantire nuove opportunità e investimenti per il nostro territorio".