Non c'è la proprietaria, furto in cascina: i ladri colpiscono a Occhieppo Inferiore

Rientro amaro per una donna residente nel comune di Occhieppo Inferiore. Approfittando della sua assenza, ignoti sono entrati all'interno della sua cascina passando dalla porta principale e, dopo aver rovistato nelle diverse stanze, hanno rubato denaro contante e una collanina. Questa la prima ricostruzione, i cui accertamenti sono ora affidati ai militari dell'Arma. Sembra che il furto sia avvenuto nella mattinata di ieri, 12 marzo.
In Breve
venerdì 13 marzo
giovedì 12 marzo
mercoledì 11 marzo
martedì 10 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, doppia aggressione in carcere: feriti due agenti
Lo riporta Antonio Napoli, segretario generale della UIL FP Polizia Penitenziaria del Piemonte.