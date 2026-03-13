Non c'è la proprietaria, furto in cascina: i ladri colpiscono a Occhieppo Inferiore

Rientro amaro per una donna residente nel comune di Occhieppo Inferiore. Approfittando della sua assenza, ignoti sono entrati all'interno della sua cascina passando dalla porta principale e, dopo aver rovistato nelle diverse stanze, hanno rubato denaro contante e una collanina. Questa la prima ricostruzione, i cui accertamenti sono ora affidati ai militari dell'Arma. Sembra che il furto sia avvenuto nella mattinata di ieri, 12 marzo.