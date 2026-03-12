Rally & co, due equipaggi al via della Artugna Race

Riparte dal Friuli Venezia Giulia il campionato italiano crossa country in occasione della 16° Italian Baja di Primavera Artugna Race.



Partenza ed arrivo ad Aviano con quattro prove speciali in programma sabato 14 e la disputa di 107 km cronometrati. Per la scuderia Rally & co al via due equipaggi come sempre protagonisti assoluti nelle rispettive classi di appartenenza.



In classe T2 Gianluca Morra e Stefano Tironi saranno a bordo della Suzuki Vitara numero 300 mentre Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato sulla piccola Suzuki Jimny correranno in classe Th ed il numero 402.