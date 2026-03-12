 / Motori

Motori | 12 marzo 2026, 08:10

Rally & co, due equipaggi al via della Artugna Race

Rally &amp; co, due equipaggi al via della Artugna Race

Rally & co, due equipaggi al via della Artugna Race

Riparte dal Friuli Venezia Giulia il campionato italiano crossa country in occasione della 16° Italian Baja di Primavera Artugna Race.

Partenza ed arrivo ad Aviano con quattro prove speciali in programma sabato 14 e la disputa di 107 km cronometrati. Per la scuderia Rally & co al via due equipaggi come sempre protagonisti assoluti nelle rispettive classi di appartenenza.

In classe T2 Gianluca Morra e Stefano Tironi saranno a bordo della Suzuki Vitara numero 300 mentre Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato sulla piccola Suzuki Jimny correranno in classe Th ed il numero 402.

c. s. Rally e Co g. c.

