Riparte dal Friuli Venezia Giulia il campionato italiano crossa country in occasione della 16° Italian Baja di Primavera Artugna Race.
Partenza ed arrivo ad Aviano con quattro prove speciali in programma sabato 14 e la disputa di 107 km cronometrati. Per la scuderia Rally & co al via due equipaggi come sempre protagonisti assoluti nelle rispettive classi di appartenenza.
In classe T2 Gianluca Morra e Stefano Tironi saranno a bordo della Suzuki Vitara numero 300 mentre Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato sulla piccola Suzuki Jimny correranno in classe Th ed il numero 402.
Motori | 12 marzo 2026, 08:10
Rally & co, due equipaggi al via della Artugna Race
