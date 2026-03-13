Da Biella chiamate al 112: “Polizia, venite: stanno maltrattando un cane”

“Venite, presto: un uomo sta maltrattando duramente il proprio cane”. Sarebbero state queste le parole pronunciate da alcuni passanti e riportate alle forze dell'ordine nei giorni scorsi. L'episodio sarebbe avvenuto in via Lamarmora, a Biella.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per prestare il primo soccorso all'animale, in seguito affidato al personale del Canile di Cossato. Il proprietario, un uomo di mezza età di origine straniera, è stato identificato e sottoposto agli accertamenti del caso per delineare i contorni della vicenda.