Ladies Dakar: Rodella e Buonamano al via del Campionato Italiano Cross Country

La stagione agonistica delle Ladies Dakar entra nel vivo. Dopo il buon esordio della scorsa settimana nel Trofeo d’Italia 4x4 sul Circuito della Malpensa, Serena Rodella torna subito in gara questo weekend nella prima prova del Campionato Italiano Cross Country, in programma a Pordenone.

Per l’occasione si ricompone l’equipaggio che lo scorso gennaio ha debuttato alla Dakar Classic. Al fianco di Serena Rodella tornerà infatti Monica Buonamano, navigatrice esperta e veterana del Cross Country con molti anni di competizioni alle spalle.

Questa volta però non sarà il camion utilizzato alla Dakar ad accompagnare l’equipaggio: Rodella e Buonamano saranno infatti al via su una Suzuki Vitara Turbo Diesel preparata da RPM Garage, una vettura più compatta e adatta alle caratteristiche della gara friulana.

L’elenco iscritti si preannuncia particolarmente interessante, con un mix di 4x4, prototipi, side-by-side e vetture da rally, tutte pronte a sfidarsi sugli sterrati della zona di Pordenone.

La gara è organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone, da sempre attento a proporre competizioni complete e tecniche, con tutti gli ingredienti tipici del cross country: sterrati veloci, navigazione e passaggi tecnici.

Il weekend di gara inizierà venerdì 13 marzo ad Aviano con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 14 marzo si entrerà nel vivo con una prova speciale di 26 km da ripetere quattro volte, per un totale di circa 80 km cronometrati.

La Suzuki Vitara dell’equipaggio Ladies Dakar ha svolto solo pochi chilometri di test e la gara sarà quindi anche un’importante occasione per prendere confidenza con la vettura.

Serena Rodella guarda alla gara con entusiasmo: “Sarà una competizione molto interessante per noi. La Vitara è una vettura nuova e avremo poco tempo per conoscerla, quindi dovremo essere veloci ad adattarci. L’obiettivo principale è continuare a fare esperienza nel cross country e migliorare gara dopo gara.”

Al suo fianco Monica Buonamano, navigatrice di grande esperienza, sottolinea l’importanza del lavoro di squadra: “Il cross country richiede grande sintonia tra pilota e navigatore. Con Serena abbiamo già condiviso l’esperienza della Dakar Classic e questo ci aiuta molto. In una gara come questa la precisione nella navigazione e la gestione del ritmo possono fare davvero la differenza.”

Il progetto Ladies Dakar continua infatti a portare avanti i suoi valori di inclusione, superamento dei limiti e spirito di squadra, promuovendo una presenza sempre più forte delle donne nel mondo del motorsport.

L’obiettivo a lungo termine resta la Dakar Classic 2027, verso la quale l’equipaggio sta lavorando con un programma di allenamento intenso e variegato.

Nel frattempo il progetto continua a crescere e diverse novità sono già in cantiere e verranno svelate nelle prossime settimane.