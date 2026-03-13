Camandona, il “grazie” della comunità: una targa alla storico cantoniere

Una targa di ringraziamento e profonda gratitudine per celebrare gli anni di impegno spesi a favore della comunità di Camandona. È il riconoscimento consegnato a Massimo, lo storico cantoniere del paese che, dopo ben 43 anni di servizio, ha raggiunto il traguardo della pensione.

La cerimonia, organizzata dal sindaco Giulia Botta, insieme al Consiglio Comunale, si è svolto nella sede della Pro Loco. A rendere ancora più speciale il momento è stato il rinfresco, culminato con un brindisi partecipato, prima della consegna della targa.

Un gesto semplice ma significativo per celebrare il valore umano e professionale di una figura che ha contribuito in modo concreto alla vita quotidiana della cittadinanza.