Guido Gronda: Quando la vita diventa poesia

Guido Gronda, classe 1958, è un marito, nonno e pensionato che ha scoperto la passione per la scrittura poetica proprio dopo aver concluso la vita lavorativa. Le sue poesie, rigorosamente in rima e dal tono volutamente semplice e diretto, nascono dal desiderio di raccontare emozioni, gioie e dolori dei momenti vissuti, oltre che dal bisogno di mantenere la mente attiva.

Scrive spesso di notte o durante le pause nel suo orto, altro grande hobby a cui è profondamente legato. Pur consapevole di non seguire le tendenze più moderne della poesia contemporanea, più ermetica e sintetica, Guido rivendica con serenità il proprio stile talvolta prolisso, ma autentico e sincero.

Il sonetto che segue, in un romanesco volutamente “maccheronico”, nasce dal suo stato d’animo nel partecipare — sempre più frequentemente — ai funerali di amici, trasformando la riflessione sulla vita e sul tempo che passa in parole cariche di umanità e sentimento.

Buona lettura.

Oggi se more peggio.

So' stato ar funerale de n'amico.

Ho visto certe cose e mo' t'o dico

Nun è pe' irriverenza o pe' dileggio

Me vie'da di' che oggi...se more peggio

Arivi,

Un prete sconosciuto già t'aspetta

Se guarda er polso, pare che ch'ha fretta

Du gocce e un po' de fumo su la cassa

Sbrigate a entra' che 'ntanto er tempo passa.

Gli amici quelli "veri" stanno fori

A racconta' de impicci e fatti lori

Che nun se perda vecchia tradizione

De accompagna' in "preghiera" sto fregnone

Ariva er predicozzo imbarazzato

Manco sa er nome, manco che li sei nato

Un gesto riverente alla famija

Poi scambia la badante per tua fija

Du frasi tutte a buffo de ricordo

Par de senti' parla' un muto a un sordo

Artre du gocce, un po' de fumo in fretta

Uno scappa a fuma' na sigaretta

Te ne esci fora bello e benedetto

Speranno de trova' l'urtimo letto

Nun te sturba' resta concentrato

Che devi prima essere abbruciato

Te aspetta er crematorio tempio cupo

Er foco porterà tutto daccapo

Nella tua scatoletta infiocchettato

Polvere n'atra vorta ritornato

Te portano ar campetto verso sera

Tu moje sola cerca na preghiera

Gli amici giù ar baretto già 'o sanno

Te se ricordera' forse tra n' anno