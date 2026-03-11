“Circolando!”: il Circolo del PD di Biella fa tappa a Chiavazza

Prosegue l’iniziativa “Circolando! – Il circolo incontra i quartieri”, il progetto promosso dal circolo locale del Partito Democratico con l’obiettivo di portare il confronto politico direttamente nei quartieri della città e favorire un dialogo aperto con i cittadini.

Il quinto appuntamento si terrà giovedì 12 marzo alle ore 21 nel quartiere di Chiavazza, presso il Bar Bis (via Gamba 9) a Biella.

L’incontro sarà un’occasione per ascoltare direttamente i residenti, raccogliere segnalazioni e confrontarsi sui temi che riguardano la vita quotidiana del quartiere. Durante la serata si parlerà delle principali questioni locali, tra cui viabilità, parcheggi, manutenzione delle strade, gestione del verde pubblico e altri temi di interesse per la comunità, compreso il tema dello spostamento del mercato.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini, dando voce alle esigenze del territorio e portando le istanze emerse all’attenzione del Consiglio Comunale. Per questo motivo sarà presente almeno un consigliere comunale.

La politica si fa insieme. Con Circolando vogliamo uscire dalla sede del partito e incontrare direttamente le persone nei luoghi della vita quotidiana, per ascoltare bisogni, raccogliere proposte e trasformarle in azioni concrete per la Biella che vogliamo costruire assieme.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

