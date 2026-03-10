Sport-Special Olympics, Asad Biella protagonista a Ovindoli nei Giochi Nazionali Invernali

C’era anche un pezzetto di Biella nella 37ª edizione dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, ospitati dal 2 al 6 marzo da Ovindoli, località sciistica e turistica abruzzese ai piedi del Gran Sasso d’Italia. 17 gli atleti, con 5 tecnici e un addetto stampa hanno rappresentato il Biellese con i colori di Asad Biella, l’associazione sportiva che quest’anno compie 30 anni.

Dopo il successo dei Giochi Mondiali ospitati un anno da dal Piemonte, un’altra grande festa sportiva, che ha visto gareggiare e confrontarsi più di 500 atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da tutta Italia, in una settimana di sport, inclusione e sana competizione.

23 sono le volte che gli atleti di Asad Biella sono saliti sul podio tricolore di Special Olympics, confermando i grandi progressi ottenuti grazie al lavoro dei tecnici, rappresentati nell’occasione da Charlie Cremonte, tecnico delle racchette da neve e capo delegazione, Alessandro Farina, tecnico racchette da neve, Davide Crispo, tecnico sci nordico, Silvia Viale, tecnico sci alpino e Gianfranco Preziosa, tecnico snowboard. Con il supporto del fotografo e addetto stampa Francesco Munari.

Nello snowboard tre primi posti per Michele Pera in discesa libera, gigante e slalom. Tre argenti nelle stesse specialità per Luca De Pieri.

Nello sci alpino due bronzi in gigante e slalom speciale per Jacopo Manini, quarto in discesa libera, un oro in slalom speciale e due argenti in gigante e discesa per Andrea Ferraro, due argenti in discesa e gigante, un bronzo in slalom speciale per Tommaso Delle Donne.

Nello sci nordico due ori per Luciano Maino nei 50 e 100 metri e due quarti posti nelle stesse specialità per Paolo Massazza. Due argenti per Andrea Seffusatti nella 5 e 10 chilometri a tecnica libera, doppio argento anche per Simone Perona nei 50 e 100 metri, bronzo nei 100 e oro nei 50 metri per Roberto Cadoni.

Infine nella corsa con racchette da neve oro per Roberto Penzo nei 50 metri con sesto posto nei 100, Debora Ambrosini quarta nei 100 e quinta nei 50 metri, Barbara Clerico doppio oro nei 50 e 100 metri, Giulia Martinetti quarta nei 25 metri e sesta nei 50, Marco Conti quinto nei 100 e sesto nei 50 metri, Jacopo Buffa bronzo nei 50 e sesto nei 100 metri, Eneo Kasa doppio bronzo nei 100 e 200 metri.

I Giochi Nazionali Invernali Special Olympics sono un evento sportivo e inclusivo che offre a persone con e senza disabilità intellettive l’opportunità di praticare attività sulla neve, mettendo in mostra il proprio valore umano e sportivo. L’evento prevedeva gare in quattro discipline: sci nordico, tradizionale e unificato, sci alpino tradizionale e unificato, corsa con le racchette da neve tradizionale e unificata, snowboard.

Lo sport unificato, previsto nello sci nordico e nella corsa con le racchette da neve in modalità staffetta, è un elemento fondante di Special Olympics e consente a persone con e senza disabilità intellettive di allenarsi e gareggiare insieme, promuovendo inclusione, solidarietà e rispetto reciproco. Offre a tutti l’opportunità di sviluppare le proprie abilità sportive e personali, aprendo al tempo stesso, nuovi orizzonti culturali dove ogni persona viene inclusa a prescindere dal grado di abilità che possiede, dallo sport a ogni ambito della vita quotidiana.