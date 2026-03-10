Figli ed educazione, a Vigliano si parla di “strategie per i genitori”

Un incontro sul delicato e interessante tema della gestione delle emozioni, dedicato in particolare ai genitori dei bambini da zero a tre anni: è la proposta che venerdì 13 marzo, alle 17, è stata pensata dalla Cooperativa Oltreilgiardino, che gestisce l'asilo nido di Vigliano Biellese.

Non le sole famiglie utenti del servizio, ma tutti i genitori dei bambini da zero a tre anni, sono invitati a partecipare alla riflessione che sarà guidata dalla psicologa Chiara Brera Molinaro.

Al termine, gli interessati potranno visitare l'asilo nido e conoscere il progetto educativo, con approfondimenti sui progetti dello yoga, dell'outdoor education, delle letture in biblioteca e molto altro.