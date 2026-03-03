Scuola Pallavolo Biellese, tripla final four per il vivaio FOTO

Sono settimane ricche di soddisfazioni per il Settore Giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La Officina Pozzo SPB si è classificata terza nella Final Four territoriale Under19 di domenica scorsa, accedendo alla successiva fase regionale.

Nel weekend imminente le palestre locali concederanno il bis, ospitando lo stesso evento ma per la categoria Under17 : la Enercom SPB sarà presente.

Ciliegina sulla torta, anche la AM Impianti SPB è riuscita a qualificarsi tra le migliori quattro Under15 del raggruppamento Ticino-Sesia-Tanaro, che si sfideranno il 15 marzo ad Acqui Terme

SERIE D

Serie D Girone A | 17a giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB - Labotek Kolbe Volley Torino 1-3

(15-25/14-25/25-21/23-25)

M-APPHOTEL SPB: Ramella Pezza S. 2, Grosso 2, Shapkin 3, Ressia 9, Petrache 8, Benanchietti 4, Rolando 3, Vigna 1, Pietropoli, Garbaccio, Caligaris, Colombara, Castrovilli (L), Bottigella (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «Un turno abbastanza positivo. Abbiamo incontrato una squadra di alta classifica, che all’andata ci aveva superati nettamente 3-0. Noi siamo cresciuti e abbiamo retto per buona parte della gara il loro livello, tanto da riuscire a portargli via un set e perdere il quarto ai vantaggi per qualche episodio. Avessimo fatto il 2-2, non sarebbe stato un punto rubato. Nei primi due loro hanno comandato il punteggio con gap importanti, ma in realtà, riguardando la partita, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, a livello individuale e tecnico. È mancata la capacità di adattamento: loro in battuta sono partiti forte. Quando siamo stati in grado di giocare però abbiamo espresso una buona qualità, che di settimana in settimana migliora. Siamo giovani, cambiamo elementi ed equilibri, ma la risposta c’è e i segnali sono positivi: il percorso è corretto e non possiamo pretendere la perfezione. Pecchiamo di attenzione e malizia, fa parte dell’età e cercheremo di limare questi difetti il prima possibile».

UNDER19

FINAL FOUR TST | Semifinale

PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – Pallavolo Altiora 0-3

(15-25/21-25/23-25)

FINAL FOUR TST | Finale 3°/4° posto

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

2mila8 Volley Domodossola – OFFICINA POZZO SPB 0-3

(13-25/14-25/16-25)

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Di positivo c’è la qualificazione alla fase regionale, che inizierà il prossimo 15 marzo: tre gare secche in un classico girone all’italiana. Dopo essere approdata alle Final Four, il secondo obiettivo della squadra era proprio quello. Di sicuro la prestazione in semifinale è stata poco positiva: decisamente sottotono e, considerando i risultati del campionato, abbastanza inaspettata. Una piccola delusione che abbiamo tuttavia assorbito subito, e nella “finalina” del pomeriggio abbiamo di nuovo fatto vedere chi siamo».

UNDER18 UISP

Under18 UISP | 14a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – PVL CerealTerra Ciriè 3-0

(25-23/25-15/25-23)

Coach Alberto Colombo: «Una buona prova, di sicuro. La squadra non era al completo: il nostro libero ad esempio era impegnato con l’Under19. I ragazzi comunque hanno offerto una discreta prestazione, tolto un inizio come sempre molto contratto. La partita non era delle più complicate ma si comincia a vedere qualche miglioramento. Abbiamo anche approfittato per tentare degli esperimenti. Proseguiamo nel percorso di miglioramento dei giocatori, con l’idea di fargli accumulare esperienze a un livello più alto».

UNDER17

Questo il programma ufficiale della Final Four territoriale, che si disputerà domenica 8 marzo negli impianti biellesi.

Semifinali

Palestra “C. Pavese” di Candelo (BI) – Ore 10

ENERCOM SPB – Pallavolo Altiora

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI) – Ore 10

Pallavolo La Bollente Acqui Terme – Volley Novara

Finale

Palestra “C. Pavese” di Candelo (BI) – Ore 15

Il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Siamo particolarmente carichi per questa Final Four territoriale, che avremo di nuovo l’onore di ospitare negli impianti provinciali biellesi. Dopo aver condotto un ottimo girone di qualificazione, siamo convinti di poter dire la nostra anche con la formazione Under17. Le due finaliste del pomeriggio si qualificheranno per la fase regionale».

UNDER15

Under15 Seconda Fase | 3a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Cristian Serramenti Volley Vercelli 3-0

(25-23/25-20/25-21)

Coach Antonio REmollino: «Una partita interessante, sicuramente molto bella. La squadra è riuscita a gestirla particolarmente bene, contro un avversario ostico come Vercelli. Ci siamo presi una importante soddisfazione: ho trovato i ragazzi molto attenti e determinati, dal primo all’ultimo scambio. Ora ci attende la Final Four territoriale».