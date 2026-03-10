Villaggio Lamarmora, oggi la riunione del Consiglio di Quartiere

Torna a riunirsi il Consiglio di Quartiere Villaggio Lamarmora. L’appuntamento è per questa sera, martedì 10 marzo, alle 21 nella sala di via Corridoni 5, sede di riferimento del Consiglio.

Diversi i punti all’ordine del giorno che saranno affrontati dai consiglieri nel corso della serata. Si partirà con l’approvazione del verbale della seduta precedente, passaggio formale che apre i lavori, per poi entrare nel merito delle prossime iniziative. Tra i temi in discussione anche l’organizzazione di un incontro con le associazioni di volontariato del territorio, momento che punta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra il Consiglio di Quartiere e le realtà associative attive nel quartiere.



