Tris di vittorie per l'Occhieppese Pallavolo

La ASD Occhieppese Pallavolo festeggia un fantastico tris di vittorie nei campionati PGS Under 13, Under 14 e Under 18, confermando l’ottimo momento di forma del settore giovanile e il grande lavoro svolto da atlete e staff tecnico.

Sabato l’Under 13 ha aperto il weekend nel migliore dei modi, imponendosi con un convincente 3-0 contro il Salussola. Le giovani occhieppesi hanno dominato il primo set chiudendo 25-18, per poi accelerare ulteriormente nel secondo parziale con un perentorio 25-11. Nel terzo set le avversarie hanno provato a reagire, ma le padrone di casa hanno mantenuto concentrazione e determinazione, chiudendo 25-20 e conquistando l’intera posta in palio. Una prova di carattere e qualità che conferma la crescita costante del gruppo.

Successo altrettanto convincente per l’Under 14, che supera il Gaglianico con un netto 3-0. Il primo set si chiude 25-11 grazie a un avvio deciso e a un gioco fluido ed efficace. Nel secondo parziale le ospiti tentano di restare in partita ma l’Occhieppese mantiene il controllo e chiude 25-17. Nel terzo set le ragazze ritrovano ritmo e precisione, sigillando l’incontro con un altro 25-11. Una gara dominata dall’inizio alla fine, frutto di concentrazione e spirito di squadra.

Grande soddisfazione anche per l’Under 18 che, in trasferta, conquista una preziosa vittoria per 3-1 contro il Tollegno. Le occhieppesi partono forte aggiudicandosi i primi due set 25-19 e 25-20. Nel terzo parziale arriva la reazione delle padrone di casa che accorciano le distanze vincendo 25-20. Ma nel quarto set l’Occhieppese ritrova compattezza e determinazione, chiudendo con autorità 25-14 e portando a casa una meritata vittoria.

Tre successi importanti che testimoniano l’impegno, la passione e la qualità del vivaio della ASD Occhieppese Pallavolo. Un weekend da incorniciare che dà ulteriore entusiasmo per il prosieguo della stagione.