Calcio, da Biella a Cipro: Cristian Maglione farà un provino con l’AEL Limassol

Un’altra bella storia in casa Biellese ma soprattutto una grande occasione per un ragazzo che ha saputo conquistarsela giorno dopo giorno. Cristian Maglione, portiere classe 2009, venerdì partirà alla volta di Cipro: nei prossimi giorni sosterrà un provino con l’AEL Limassol, club storico e prestigioso del panorama calcistico cipriota.



“Per Cristian, è il premio a un percorso costruito con impegno, costanza, carattere e determinazione – si legge nella nota della società laniera - Allenamento dopo allenamento, ha mostrato una crescita continua, distinguendosi per qualità tecniche, maturità e atteggiamento. Il suo percorso si inserisce in un progetto tecnico chiaro, sviluppato sotto la supervisione di Luca Prina, allenatore della prima squadra e responsabile tecnico della Biellese. Negli ultimi anni il settore giovanile ha visto l’introduzione di una seduta supplementare interamente dedicata alla tecnica, analitica e situazionale, oltre ai tre allenamenti settimanali già previsti. Ogni gruppo è seguito da uno staff composto da due allenatori, un preparatore dei portieri e un preparatore atletico, con una linea metodologica precisa: per mantenere centrale il gesto tecnico, anche la parte atletica viene svolta con l’utilizzo costante della palla”.

Un’organizzazione che sta dando risultati concreti. “Il traguardo, ora, è l’accesso ai campionati regionali Élite e tutte le squadre stanno lavorando per raggiungerlo, mentre la prima squadra è in testa nel Girone A per l’utilizzo dei giovani in Serie D e terza nella graduatoria nazionale – prosegue la nota - Numeri che certificano l’attenzione reale della Biellese verso la valorizzazione del proprio vivaio.In questa cornice si inserisce la storia di Cristian, che oggi rappresenta un simbolo del lavoro svolto e della fiducia del Club riposta nei giovani. A lui va l’abbraccio e l’incoraggiamento di tutto l’ambiente bianconero: che questa esperienza a Cipro possa essere un passo decisivo verso nuovi traguardi”.