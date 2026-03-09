Teens Basket combattivo a Chiavari, ma nel finale vincono i liguri 81-73

Il Teens lotta con il coltello tra i denti anche senza il play titolare Cristian De Bartolomeo, fermato da un problema alla caviglia rimediato in allenamento durante la settimana, e senza Matteo Roncarolo, assente per impegni lavorativi.

Nonostante le assenze, la squadra biellese scende in campo a Chiavari con le idee chiare: fare la partita e provare a strappare i due punti. Il piano gara funziona e la partita resta equilibrata per lunghi tratti, con i biellesi capaci di mischiare le carte in tavola. La benzina però inizia a scarseggiare a metà dell’ultimo quarto, quando il punteggio vede Chiavari avanti di due lunghezze.

A complicare ulteriormente le cose arriva un fischio contestato che porta al quinto fallo del capitano ArancioBlu, Zimonjic. Il giocatore protesta e viene espulso, con Chiavari che può così approfittarne dalla lunetta. Un episodio che pesa sull’inerzia del match e che provoca un momento di scoramento nelle fila biellesi.

Tra le note positive della serata il rientro di Dario Leone, tornato a disposizione proprio per la trasferta ligure: per lui 6 punti, 2 rimbalzi, 4 falli commessi e 2 subiti, con una prova solida. Miglior realizzatore dei biellesi JB Blair con 20 punti, impreziositi da una tripla allo scadere del primo tempo da quasi 10 metri che aveva riportato i suoi a -1. Buona anche la prestazione di Trombetta, Tuninetto, Zimonjic e Cardani, con un contributo importante anche da parte di Gagliano e Manuello.

I parziali raccontano una gara rimasta in equilibrio per tre quarti: 19-19 nel primo periodo, 23-22 nel secondo e 18-17 nel terzo. Nell’ultimo quarto, però, Chiavari trova l’allungo decisivo (21-15) e chiude sul definitivo 81-73.

Tabellini: Blair 20; Trombetta 14; Tuninetto 11; Zimonjic 10; Cardani 9; Leone 6; Gagliano 3; Manuello.