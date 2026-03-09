Ginnastica Biella, Matilde Lancellotti e Viola Piva agli individuali Gold

Sabato 7 marzo, Ginnastica Biella ha partecipato al campionato individuale Gold Base di Ginnastica Artistica con Matilde Lancellotti e Viola Piva, presso il campo gara della Società Pietro Micca.

Matilde in categoria Allieve 3 e Viola in categoria Allieve 5 hanno condotto una prova soddisfacente e di carattere nonostante una preparazione ancora non completa. La gara infatti è servita per mettersi in gioco e prendere il ritmo. L’obiettivo è di migliorare per ben figurare al prossimo appuntamento per la fine di aprile.

L’impegno dimostrato in pedana dalle atlete merita comunque i complimenti dell’intera società.