 / SPORT

SPORT | 09 marzo 2026, 13:30

Ginnastica Biella, Matilde Lancellotti e Viola Piva agli individuali Gold

Ginnastica Biella, Matilde Lancellotti e Viola Piva agli individuali Gold

Ginnastica Biella, Matilde Lancellotti e Viola Piva agli individuali Gold

Sabato 7 marzo, Ginnastica Biella ha partecipato al campionato individuale Gold Base di Ginnastica Artistica con Matilde Lancellotti e Viola Piva, presso il campo gara della Società Pietro Micca.

Matilde in categoria Allieve 3 e Viola in categoria Allieve 5 hanno condotto una prova soddisfacente e di carattere nonostante una preparazione ancora non completa. La gara infatti è servita per mettersi in gioco e prendere il ritmo. L’obiettivo è di migliorare per ben figurare al prossimo appuntamento per la fine di aprile.

L’impegno dimostrato in pedana dalle atlete merita comunque i complimenti dell’intera società.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore