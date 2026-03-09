Biella, Karate Fijlkam: cinque podi e qualificazioni per la Ippon 2

Domenica a Leinì si sono svolte due importanti competizioni di karate: le qualificazioni regionali ai Campionati Italiani Assoluti e i Campionati Regionali Cadetti. Buone notizie per la Ippon 2, che torna a casa con diversi piazzamenti di rilievo e tre qualificazioni.

Nelle qualificazioni agli Assoluti centrano l’obiettivo tutti e tre gli atleti iscritti. Alessandro Demargherita, autore di un’ottima prova, conquista il primo posto nella categoria 67 kg. Terzo posto invece per Gaia Condemi nei 55 kg e per Filippo Mosca negli 84 kg. Ai tre qualificati si aggiungono Christian Spilinga e Marta Buono, già ammessi di diritto grazie ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. Saranno quindi cinque gli atleti allenati dal maestro Maurizio Feggi che prenderanno parte ai Campionati Italiani Assoluti, in programma dal 26 al 29 marzo al Lido di Ostia.

Nella stessa giornata si sono disputati anche i Campionati Regionali Cadetti. Anche in questa competizione la società biellese ha raccolto risultati positivi: vittoria per Aurora Fattori nella categoria +61 kg, secondo posto per Irene Perino nei 61 kg e quinto posto per Andrea Beltrami nei 57 kg. Gli atleti sono stati seguiti a bordo tatami dal maestro Maurizio Feggi e da Thomas Taglioretti.