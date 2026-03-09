Dagli Under 14 agli Under 8: tutti i risultati dei giovani di Biella Rugby

UNDER 14

07.03.26 a Ivrea Triangolare con: Biella Rugby, Ivrea e Volvera

Risultati: Volvera - Brc 14-17, Ivrea - Brc 0-26, Ivrea - Volvera 5-50.

Classifica: 1 - Brc, 2 - Volvera, 3 - Ivrea

Biella Rugby: Frigerio; Bolzoni, Blanco, Poli, Finotto; Chiodelli, Andreotti; Squara, Allera, Zola; Armenia, Garzena; Succio, Scanavino, Squara. A disposizione: Angeletti, Bora, Brunetti, Multone, Corchia, Giansetto, Leonzio, Masi, Piacenza, Vella

Edo Romeo, coach: “I ragazzi stanno rispondendo bene a quello su cui stiamo lavorando, ci eravamo focalizzati maggiormente sulla difesa in queste settimane, e la risposta è stata ottima. In attacco, in alcuni momenti, si sono comportanti molto bene giocando il gioco che vogliamo fare, mentre a volte facevano fatica a interpretare e giocare di conseguenza. Unica nota negativa: il sostegno vicino al portatore. In ogni caso, ottima prestazione”.

UNDER 12

07.03.26 a Pasturana, Festa del Rugby con: Biella Rugby, Pasturana, Novi Ligure, Monferrato

Biella Rugby: Botta, Dellapina, Fizzotti, Gallia, Oldrini, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Raso, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Tagliabue, Baiguera.

Emanuele De Lise, coach: “Dopo un inizio positivo, i ragazzi sono calati di intensità nella parte centrale per poi riemergere sul finale. Continueremo a lavorare su tutti gli aspetti dando ai ragazzi la possibilità di scelta in base alla situazione in campo”.

UNDER 10

07.03.26 a Settimo Torinese, Festa del Rugby con: Biella Rugby, Cus Torino, Rivoli Rugby, Eureka Rugby, Moncalieri, Ivrea

Biella Rugby: Avella, Bertone, Costalunga, Dama, Di Costa, Dissegna, Faella, Lacagnina, Lai, Mello, Pavanati, Poverello, Siletti, Soumah, Tonetti, Vagliani.

Guglielmo Longo, coach: “Ottima prestazione da parte dei piccoli orsetti che dimostrano ottima intensità e prestazione, riuscendo a portare in campo gli sforzi degli allenamenti”.

UNDER 8

07.03.26 a Settimo Torinese, Festa del Rugby con: Biella Rugby, Cus Torino, Ivrea, Eureka, Rivoli.

Biella Rugby: Heery, Filiberti, Cedolini, Ottino, Gaida, Perino, Iacobellis, Valente, Fe. Gatto, Fi. Gatto, Trecate, Borrione.

Giacomo Salussolia, coach: “Divertimento ed entusiasmo sono i protagonisti di questa trasferta, con una continua crescita tecnica di settimana in settimana”.