Lutto a Biella per la morte di Tiziana Guarnieri, mancata troppo presto all'affetto dei suoi cari. Aveva 59 anni. A darne il triste annuncio il figlio assieme ai familiari e ai parenti tutti. L'ultimo addio avrà luogo alle 16.30 di domani, martedì 10 marzo, nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis dove si terrà la benedizione.
Lutto a Biella per la morte di Tiziana Guarnieri, aveva 59 anni
