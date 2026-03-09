 / Biella

Biella | 09 marzo 2026, 16:30

Lutto a Biella per la morte di Tiziana Guarnieri, aveva 59 anni

Lutto a Biella per la morte di Tiziana Guarnieri, mancata troppo presto all'affetto dei suoi cari. Aveva 59 anni. A darne il triste annuncio il figlio assieme ai familiari e ai parenti tutti. L'ultimo addio avrà luogo alle 16.30 di domani, martedì 10 marzo, nella Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis dove si terrà la benedizione. 

g. c.

