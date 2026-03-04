Pettinengo, respinto il finanziamento per il micronido : "Persi 18mila euro dall'amministrazione precedente"

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Comune di Pettinengo informa la cittadinanza che la Regione ha comunicato ufficialmente il diniego del finanziamento di 18.000 euro relativo al bando per il prolungamento dell’orario del micronido comunale per l’anno educativo 2023/2024.

La domanda di contributo era stata presentata dalla precedente amministrazione, prima dell’insediamento dell’attuale Giunta. A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici regionali, la richiesta è risultata non conforme ai requisiti previsti dal bando, determinando la mancata concessione del finanziamento. Nel corso dei mesi scorsi, su questo tema, erano state presentate interrogazioni consiliari nei confronti dell’attuale Amministrazione e degli uffici comunali, con contestazioni relative all’operato e all’interpretazione della normativa. La comunicazione ufficiale della Regione conferma oggi le criticità della domanda originariamente presentata. Le somme erano state previste a bilancio e dovranno ora essere cancellate dai residui attivi, con un impatto economico diretto per l’Ente pari a poco più 18.000 euro.

L’Amministrazione in carica ribadisce il proprio impegno nel garantire la continuità e la qualità del servizio di micronido e assicura che la partecipazione ai futuri bandi avverrà con la massima attenzione tecnica e nel pieno rispetto dei requisiti previsti.

Il Sindaco Giovanni Blumetti dichiara:

«Quando si parla di risorse pubbliche e di servizi per le famiglie, la correttezza amministrativa non è un dettaglio: è un dovere. Su questo tema erano state avanzate veementi obiezioni contro l’attuale Amministrazione e contro gli uffici comunali. Oggi la risposta della Regione chiarisce definitivamente i fatti. Gli errori nella gestione dei bandi producono conseguenze economiche concrete per la Comunità. Il nostro impegno è garantire rigore e trasparenza perché situazioni come questa non si ripetano.»