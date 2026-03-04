Mongrando, il Comune incontra le famiglie: “Ecco le ragioni della variazione tariffe del servizio di refezione scolastica”

“Nell’ottica della trasparenza amministrativa che da sempre contraddistingue il nostro operato, anche questa volta abbiamo scelto di incontrare direttamente la popolazione per illustrare nel dettaglio le motivazioni e le ragioni della variazione delle tariffe del servizio di refezione scolastica”. A scriverlo, sui propri canali social, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno.

L’incontro, in programma alle 20.45 di lunedì 9 marzo, nel salone della Biblioteca Comunale, è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle famiglie degli alunni iscritti al servizio mensa delle scuole di Mongrando.

“Sarà un momento informativo ed esplicativo durante il quale verranno presentati i costi del servizio, le dinamiche che hanno reso necessario l’adeguamento tariffario (in vigore dal 1° marzo 2026) e le scelte compiute dall’amministrazione per garantire qualità, sostenibilità e attenzione alle famiglie – riporta l'amministrazione - Crediamo nel confronto diretto e nella condivisione delle decisioni che riguardano la nostra comunità”.