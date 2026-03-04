Sandigliano: dal Comune un contributo a favore dell' Associazione Turistica Pro Loco

Il Comune di Sandigliano ha approvato la concessione di un contributo economico di € 500,00 a favore dell’Associazione Turistica Pro Loco di Sandigliano. La decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale si legge che "l'ente ha prestato la sua collaborazione in diverse occasioni istituzionali e non, quali il supporto allo svolgimento del centro estivo, la partecipazione di alcuni associati al trasferimento di mobilio e attrezzature scolastiche della scuola media nella nuova e provvisoria sede a seguito della messa in sicurezza dell’edificio scolastico sede dell’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” e il supporto ad eventi organizzati dal Comune nelle occasioni istituzionali".

Nel documento viene anche sottolineato come la Pro Loco abbia anche sostenuto, così come da istanza di richiesta del Comune, spese sia per il mantenimento della struttura che per il miglioramento della sede.

Il contributo viene concesso in riferimento all’art. 37 dello Statuto ai sensi del quale “Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa”.