Veglio a misura di famiglia, contributi per asili nido. Il Comune: “Porte aperte per nuovi abitanti”

Veglio si conferma un paese a misura di famiglie attraverso interventi puntuali e mirati. In assenza di un asilo nido di riferimento sul proprio territorio, l’amministrazione ha scelto comunque di sostenere direttamente i nuclei familiari che si trovano a dover ricorrere a queste strutture nei comuni limitrofi.

Per far fronte a questa esigenza, sono stati stanziati oltre 7.500 euro, destinati a 3 famiglie residenti in paese. Il contributo, pensato come un aiuto per il potenziamento del servizio degli asili nido, è statale ed è finanziato dal Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi (FELS).

“Il bando per accedere ai fondi si è chiuso alla fine dell’anno scorso – sottolinea il sindaco Nicola Marzolla - L’erogazione delle risorse è avvenuto in queste settimane, dopo i tempi tecnici necessari alla gestione delle pratiche. Un intervento che dimostra ancora una volta attenzione e sensibilità da parte della nostra amministrazione comunale, che ha voluto garantire un supporto concreto”.

Inoltre, l’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di attrattività del territorio. Da Veglio, infatti, arriva un ulteriore appello rivolto a nuovi abitanti e residenti. “Il nostro paese si propone come una realtà accogliente, dove la qualità della vita e l’attenzione ai bisogni delle famiglie restano una priorità – sottolinea Marzolla – Da qui la volontà di investire in politiche efficaci e sempre vicine alla comunità”.